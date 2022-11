Michaell Chirinos se pronuncia tras pelea que tuvo con Carlos Pineda

Olimpia se complicó en los minutos finales para vencer al Honduras Progreso en el Humberto Micheletti tras la expulsión de Brayan Moya, quien había ingresado en el complemento y se fue rápidamente a las duchas por la doble amarilla que le mostró la silbante Melissa Pastrana.

Fue un partido que tuvo de todo: un penal polémico, goles y expulsiones. Sin embargo, uno de los episodios que más llamó la atención fue el fuerte cruce que protagonizaron Michaell Chirinos y Carlos Pineda.

En el minuto 68, cuando los albos lo ganaban cómodamente 0-2, Chirinos se acercó a Pineda para recriminarle por una jugada, a tal punto que lo señaló y le dio una especie de cachetada que el contención evitó responder.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento cuando Bryan Beckeles tuvo que intervenir para calmar las aguas y Chirinos, que fue uno de los goleadores de la noche, optó por retirarse.

‘‘Tenés toda la razón, me disculpé con él. Mi actuar no es de esa forma. Él aceptó mi disculpas, yo las de él, no pasa nada. Saludos a todos. Viva el Olimpia. Nos amamos’’, respondió Chirinos tras el encuentro a la publicación del periodista de Diario Diez, Gustavo Roca, que compartió las polémicas imágenes en Twitter.