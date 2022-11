Tras una sufrida victoria (1-2) visitando al Honduras Progreso, el Olimpia de afianza en el liderato con 36 unidades y asegura las semifinales en el Humberto Micheletti.

Los arroceros complicar al León en la recta final y los capitalinos terminaron pidiendo la hora, algo sobre lo que el entrenador Pedro Troglio aseguró que “no debe volver a pasar”.

De igual manera, aclaró todo sobre la polémica que dejó el cachetazo de Michaell Chirinos a su compañero Carlos Pineda al minuto 69. El cruce fue intervenido por el capitán Bryan Beckeles, pero dejó espacio para la controversia.

LA CONFERENCIA

Valoraciones del partido

“Una cancha generalmente muy complicada, por uno debe cambiar la forma de manifestar dentro de la cancha porque no la conocemos, no está del todo buena para el juego que queremos hacer e intentamos realizar otro que en el primer tiempo nos dio resultados. Después nos complicamos solos, teníamos para liquidarlo y terminamos sufriendo de más, no debe volver a pasar, aunque sería muy injusto de mi parte quejarme de 10-15 minutos malos que tiene el equipo.

Siempre se les complica contra estos equipos...

“Pero es normal, es una cancha que les ha complicado a todos. Acá no es que regala puntos el local, ellos la conocen bien, a nosotros nos cuesta. Vinimos con una idea que tuvimos que cambiar sobre la marcha porque la cancha estaba complicada. El partido estaba tranquilo hasta que nos descontaron.

¿Qué le pasa al Olimpia que terminó pidiendo la hora?

“No le pasa nada. Somos el campeón de Liga Concacaf y viene de ganar 4-0 al clásico. Se cayó minutos como cualquier equipo y ganamos igual. Estamos primero en la tabla. Si nos pasa algo a nosotros, ¿qué les queda al resto?

Sobre la “pelea” de Chirinos y Pineda

Vienen juntos en el auto todos los días... así que tranquilo muchachos. Está bárbaro. Esto es fútbol. ¿Nunca te peleaste con un amigo durante un partido? Yo voy a jugar un partido con mis amigos y nos peleamos todos los días.Ellos cuatro, Moya, Chirinos, Pineda y Álvarez, viajan juntos en el carro todos los días.

Es normal, discuten, como cualquier amigo discute con otro en el campo de juego. Nos busquen ningún fantasma donde no hay que estamos viviendo bárbaro. No nos tiren con nada porque vamos a salir campeones de vuelta.