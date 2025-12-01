Elecciones Honduras
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Empleados en Marathón brindan conmovedores relatos sobre Orinson Amaya
Marathón ha recibido este 01 de diciembre de 2025 una de las peores noticias. En horas tempranas de del lunes se anunció la muerte de su actual presidente Orinson Amaya.
Redacción La Prensa
seguir +
01 de diciembre de 2025 a las 17:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
