Troglio fue expulsado en La Bombonera ante Boca: arremetieron contra el DT

Buenos Aires, Argentina.

La expulsión de Pedro Troglio llegó luego de desaprobar una acción del réferi del cotejo, pero antes de ver la roja, el técnico argentino había recibido la tarjeta amarilla en el mítico estadio sudamericano.

El estratega del Banfield, equipo donde también milita Rodrigo Auzmendi, exgoleador del Motagua, recorrió el campo de juego luego de recibir la tarjeta roja en el minuto 37'.

¡Echaron a Pedro Troglio en La Bombonera! La polémica llegó para el extécnico de Olimpia en la Superliga de Argentina, quien recibió la tarjeta roja en la derrota contra Boca Juniors (2-0) por reclamos al árbitro en la jornada 6 del certamen en curso.

Segundos después de la roja, Pedro Troglio recorrió el campo de juego hacia los vestuarios. En ese preciso momento cuando pasó enfrente de la "Barra 12" de Boca, los "bosteros" le recordaron el paso a Troglio, quien defendió los colores de River Plate.

"El que no salte se fue a la B", le cantaron los hinchas de Boca al entrenador de Banfield. Esto recordando por el infierno del descenso que vivió River Plate en el 2011. El exentrenador de Olimpia no reaccionó a los cantos y solamente se quitó una camiseta antes de ingresar a camerinos.

Banfield y Boca Juniors están integrados en el Grupo A del certamen argentino. Los dos equipos no están en zona de clasificación, por lo que un triunfo los puede acercar a estos puestos.

El próximo cotejo de Banfield es contra Tigre. Este compromiso se lo pierde Pedro Troglio tras ver la roja ante Boca en la jornada seis. El duelo es el 29 de agosto a las 4:00 PM en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires.