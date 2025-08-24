Luis Suazo se estrena como goleador en el fútbol de Portugal

PORTUGAL.

Braga ganó 4-2 y Luis Suazo anotó el 2-1 provisional en favor de los locales. A los tantos del Braga se unieron Teniz, Moraes y Oliveira. El Vizela no pudo ante el gran accionar de las reservas braguistas.

El hijo de la leyenda hondureña David Suazo contribuyó con un tanto en la goleada que su equipo le endosó al Vizela en la fecha cuatro del campeonato Sub-19 portugués.

¡Llegó su primera diana! Este domingo llegaron buenas noticias desde el fútbol de Portugal, país donde el delantero hondureño Luis Suazo se estrenó como goleador de la Sub-19 del Braga .

Con este triunfo el Braga se mete de lleno por puestos de clasificación en la Zona Norte del Campeonato Nacional Sub-19. Escaló a la quinta posición y se puso a dos puntos de los primeros cuatros puestos que avanzan a segunda ronda.

El próximo cotejo del Braga es contra Ferreira el sábado 30 de agosto a las 9:30 de la mañana hora de Honduras. Es de resaltar que Luis Suazo es uno de los jugadores importantes que tiene la Sub-17 de Honduras.

La escuadra catracha logró la clasificación a esta Copa del Mundo el pasado mes de febrero y estará representando a Concacaf junto con México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

El sorteo del Mundial Sub-17 se llevó a cabo en Doha y Honduras conoció su destino. La Bicolor, que se encontraba en el bombo 2, comparte el Grupo H con Brasil, Indonesia y Zambia.

Un total de 48 selecciones competirán en el recién ampliado Mundial Sub-17. La competencia constará de cuatro grupos de 12 equipos. Esto parece como un minitorneo que se dividirá a su vez en tres grupos de cuatro que jugarán todos contra todos.

Dentro de cada minitorneo, los tres ganadores del grupo y el mejor segundo lugar avanzarán a la fase eliminatoria, compuesta por semifinales y final. Los ganadores de los cuatro grupos se clasificarán para un final-four que constará de semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final, que determinará a los campeones del Mundial.