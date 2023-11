Pedro Troglio opina del México-Honduras y habla del invicto de Olimpia

Contento por los 48 puntos, contento por el momento del equipo. Intentamos que jugaran la mayoría de jugadores que podían, no lo habíamos visto bien a los de la Selección en cuanto al cansancio: el tema anímico después de hacer un sacrificio enorme, entonces, contamos con los no habían jugado nada. A Jorge Álvarez lo dejamos. A Edwin lo pusimos, pero se notó que estaba cansado tras jugar 140 minutos. De hecho, no quisimos arriesgar con los que tenían tres amarillas.

Pero la liga, cuando clasificaste a los mundiales, ¿qué hizo para mejorar?

Nada. Recién ahora está mejorando con las canchas, vos nunca mejoraste las canchas, nunca mejoraste las formativas. Como digo siempre, hay una confusión, si querés compararte con la Premier League o Española, claro que estás lejos, muchacho. Vos tenés que compararte con la Centroamericana, y sos la mejor Liga de Centromérica, por lejos. Tenés al mejor equipo de Centroamérica, todavía hoy, hace más de año y medio es el mejor equipo, entonces, tenemos buena liga, debemos mejorar las canchas del fútbol hondureño. Estoy contento que pasen estas cosas y esto demuestra que no ha sido nada fácil lo que Olimpia ha logrado.

¿Cuál es su opinión de lo que pasó Honduras ante México en el Azteca?

No quiero ser duro con eso, porque si te quieren arruinar te pueden arruinar en algún córner te cobran un jalón de camiseta que hay miles y si vas al VAR, es penal. Ponele la de Maldonado que se agarró de la camiseta. Vos paras el partido, te vas al VAR y cobras penal o lo que quieras cobrar. Lo que si se complicó el árbitro fue en conformar a la gente que estaba enojada porque se hacía un poco de tiempo, se dieron nueve.

Me pareció un poco exagerado los seis del primer tiempo, si querías nueve en el segundo tiempo no pasaba nada, a lo mejor no había necesidad de jugar dos más. Y tenés la desgracia que en la última jugada el balón entró, porque si se va para fuera no pasaba nada, pero es factible que te dieran un minutito más. Pero te tenés que dar conforme, todavía queda una chance más y quedar conforme con el partido.

Cuando nosotros enfrentamos a mexicanos y estadounidenses, no es fácil, porque jugamos contra todas esas cosas, me parece que la Selección lo hizo bien.

Muy cerca de quedar campeón invicto

El objetivo es ser campeón, pero si me decís hoy “van a perder un partido, pero quedarán campeones”, te digo que lo firmó hoy. Yo quiero ser campeón. Ojo, los números son hermosos. Me dijeron que batimos los goles y los triunfos. Que uno no lo diga interiormente es fantástico. Ahora, si me toca quedar campeón y me toca perder, lo prefiero así, pero primero debemos pasar a las semifinales. Si te tenga un Olancho, Marathón no es fácil. Hoy jugamos con suplentes ante Génesis, pero no ganamos 5-0. Ser campeones es lo importante.