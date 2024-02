Pedro Atala sale en defensa de Diego Vázquez y arremete: “Son delicaditos”

No se puede hablar en el tema deportivo porque Diego dijo unas declaraciones hace unos 15 días. La Comisión de Disciplina lo cita para pedir disculpas, creemos que como el profesor Troglio salió expulsado por haberse metido a la cancha por haberle reclamado fuertemente al árbitro del partido, quisieron dejar parejos a los equipos sin entrenadores, es increíble ese castigo aparte de meterle una multa de 10 mil lempiras por esas declaraciones inofensivas, nadie ofendió a nadie, no dijo nada a nadie, da tristeza, da lástima, mejor ni hablar, porque van a empezar a castigar a los directivos que ponen dinero.

Diego Vázquez no estará, claramente no tendrá a su DT ante Olimpia

Hablar del pasado, ya todo mundo sabe lo que ha pasado: hemos jugado bien unos y hemos jugado mal. En otros hemos perdonado como la final, fallamos penales, no nos pitaron penales, hay que hablar del sábado y donde no queda más que dejar en mano de los jugadores y de Dios lo que vaya a pasar en la cancha, que sea una fiesta deportiva, que sea un partido digno.

Definitivamente, todos son bravos, pero el clásico es el clásico. Los jugadores no terminan de estar al 100 con el grupo, porque apenas tienen semanas de estar trabajando con los viajes de partidos durante semana y fines de semana. Tampoco tienen mucho tiempo el cuerpo técnico, con excepción de esta semana de poder haber descansado esta semana, entre comillas, descansado, aun con el llamado de varios jugadores a la Selección Nacional. Entonces, son varias cosas que no terminan de acoplarse contra otros equipos como el vecino que juega de memoria, que vienen de jugar seis o siete torneos juntos. Sin duda, tienen el mejor plantel y el más grande del país".

Mejor quedarse callados, dejarlos felices con ese tipo de sanciones que realmente lo único que vienen es embrutecer el fútbol y el porqué Honduras tiene dos mundiales de no poder asistir, por tener ese tipo de condiciones y tener ese tipo de liga, da lástima, la misma Federación que no puedan poner orden por ese tipo de castigos donde vienen a manchar un clásico donde los artistas son los entrenadores, jugadores, ni los árbitros, ni los directivos, ni la Federación, pero estos quieren tomar protagonismo, desgraciadamente el más afectado es el fútbol hondureño.

¿Se siente afectado ante las decisiones de la Comisión de Disciplina con el caso Rubilio Castillo?

El caso de Rubilio Castillo fue lo que provocó la expulsión de Diego, ellos se pasaron a saber adónde el artículo que, después de dos años de haber estado suspendido un jugador y no jugar en el fútbol de Honduras, prescribía el castigo y no les importó. Eso fue lo único que dijo Diego, que no respetaron, por ahí viene todo, es de más contestar si estoy o no molesto, claro que sí, pero cuidado porque esta gente son muy delicaditos, no se puede decir nada, estos son unos señorones que no se les puede decir nada, serán ellos los que van terminar financiando a los equipos de la Liga Nacional y los que van a llevar a la Selección Nacional de Honduras al Mundial con semejantes castigos tan ridículos y tan burdos para llamar la atención.

¿Teme ser castigado por hablar de estos temas?

No, porque no estoy ofendiendo a nadie, ¿por qué voy a ser castigado? A mí la única que me castigaba era mi mamá, pero ya se murió.

¿De dónde sacan esta nueva ley?

Hay que preguntarle a los presidentes de la Federación y de la Liga Nacional, del porqué permiten o tienen tanta tolerancia con tantas estupideces, es lo único que le puede decir. A ellos hay que preguntarles, mejor "Ley Mordaza", porque si uno habla más se complica, dediquémonos a hablar de fútbol, que Dios los bendiga a ellos, que si querían ver que el estadio estuviera sin los dos entrenadores, pues lo lograron.

¿Su postura es de molestia contra la Comisión de Disciplina?

A la Comisión de Disciplina, la Liga Nacional, la Federación, pero vamos a olvidarnos de eso, pero serán ustedes como medio de comunicación, porque valen ustedes con la experiencia deportiva que tienen y ustedes podrán saber si es correcto o no.

¿Hay apuesta?

La apuesta es ganar el primer lugar.

¿Pronóstico para el sábado?

Los pronósticos con el clásico son reservados, pero queremos que sea Motagua.