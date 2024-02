Bengston revela lo que habló con Rueda y, ¿el mejor Olimpia de la historia?

Gracias a Dios llevo una buena cuota de goles en Olimpia, creo que 120, me siento muy bien aquí, he anotado goles importantes cuando el club lo ha necesitado. Tengo un récord por batir.

No, porque el profesor está rotando muchos jugadores y así nos sentimos mejor. No hicimos una pretemporada que hubiésemos querido (de un mes), pero el técnico nos está trabajando bien en lo físico.

¿Te quita el sueño ese récord?

No, estoy tranquilo. Cuando regresé a Honduras se miraba muy lejos, faltaban muchos goles, pero partido a partido lo fui recortando y ahora se ve más cerca. Pero, como le digo, yo siempre voy partido a partido ayudando al equipo y eso se irá dando.

¿No te retirarás hasta batir el récord?

Yo me siento bien, que Dios me dé salud y seguiré trabajando para lograrlo, ya sea en Olimpia o en otro equipo, pero la verdad es que me siento bien en Olimpia y si me toca retirarme aquí, lo haré. En diciembre termino contrato, una vez termine nos sentaremos a hablar a ver qué es lo que pasa.

Se viene el repechaje ante Costa Rica y podrías ser tomado en cuenta...

Es un partido importante, un clásico, jugar contra Costa Rica siempre son partidos lindos. Si se me da la oportunidad de ir, estoy listo para jugar, primero Dios sea convocado. Recordando la eliminatoria al Mundial del 2014, han sido momentos lindos con la Selección. Como dice el profesor Rueda, la Selección está abierta para todos y uno debe estar en óptimas condiciones.

¿Ha hablado contigo Rueda?

Sí, cuando llegó al país él me llamó y me preguntó si quería estar en la Selección. Yo le dije ‘claro’, que quería estar. Estoy trabajando, así que cuando se me dé la oportunidad la aprovecharé.

¿No renuncias a la ‘H’?

No, no, siempre estamos allí. Trabajaremos con el equipo, estar en buena condición y si se da la oportunidad, iremos a aportar.