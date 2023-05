Paulo Hernández revela que hay 10 clubes interesados en Luis Palma

No hay duda que Luis Palma es el mejor legionario hondureño actualmente, así lo está confirmando en el fútbol de Grecia, donde no para de hacer goles con el Aris FC.

El objetivo de esta entrevista es hablar un poco sobre sobre Luis Palma, el mejor legionario hondureño actualmente. ¿Cómo lo ves tú a Luis?

Bueno, la verdad que es una buena temporada, sin desmerecer a los otros que están haciendo un buen trabajo también, no hay que olvidarse de Antony (Lozano) que está en una liga tan fuerte como la española, Albert (Elis) en Francia, Deiby (Flores) haciendo un buen papel en un equipo importante dentro de Europa y otros de la MLS. La verdad es que sí, los números de Luis Palma son realmente brillantes y fruto, pues, de un trabajo muy profesional, que está manteniendo desde que llegó a Europa, a Grecia.

Para la gente que quizás no sabe mucho del tema, ¿hace cuánto eres tú agente de Luis Palma?

Pues yo creo que justo después de su Premundial Sub-17, creo que fue en Costa Rica, Luis tenía ahí 16 años

¿Y qué te parece el nivel que está mostrando en esta temporada precisamente, donde han llegado los goles? ¿Qué crees tú que ha hecho él de diferente en comparación a cuando llegó?

Bueno, él ya cerró la temporada pasada a buen nivel cuando estaba el “Mono” Burgos, ya también le dio esa confianza el técnico, la clave de él fue cuando llegó a Grecia, entender que había un período de adaptación, no desesperarse los primeros dos o tres meses que no jugaba, sabiendo que iba a tener su momento, que iba a llegar su oportunidad, estar preparado, lleva una vida ordenada, profesional y sobre todo no desesperarse, entender que hay unas pausas y unos procesos en el fútbol europeo, que hay que respetar, lo hizo y cuando se le dio la oportunidad rápidamente demostró.Y lo que hizo esta temporada, pues fue mantener una evolución de lo que había hecho la temporada pasada, con una buena pretemporada, durante las vacaciones cuidándose, llegando bien a la pretemporada y después, pues el talento hace el resto.