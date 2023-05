‘Mango’ Sánchez manda mensaje al Honduras Progreso y sobre su futuro

Los dirigidos por Pedro Troglio no tendrán actividad en la Liga Nacional debido a que se están jugando los repechajes, sin embargo, los jugadores no aflojan y se preparan de cara a la mejor etapa del campeonato.

No conocer el rival

“Creo que ya conocemos a todos los equipos, ya sabemos cómo puede jugar cada uno de los equipos porque ya nos hemos enfrentado un montón de veces y bueno, estamos trabajando, como te digo, más que todo enfocados en lo nuestro, en prepararnos el día a día y tratar de ir mejorando cada detalle para cometer los menos errores en semifinales y poder dar ese paso que queremos, que pasar a una nueva final”.

Mensaje al Honduras Progreso, su ex equipo

“Es un equipo que le tengo mucho cariño porque jugué muchos años para El Progreso, es un equipo que le tengo mucho cariño, mucho respeto y bueno pues, el deseo es ese no (que no descienda). Creo que hicieron un gran partido (ante Real Sociedad) y pudieron quedarse con los tres puntos, pero no está nada escrito, falta el siguiente juego. Y el mensaje que le mando es que primero Dios puedan hacer las cosas bien el día domingo y puedan darle esa alegría a toda la gente de El Progreso de que puedan seguir en Primera División”.

¿Se busca rival en semifinales?

“Para quedar campeón no se debe buscar rival, creo que para ser campeones hay que ganarle a todos, al que te toca y bueno, como te digo, estamos trabajando el día a día para mejorar en todos los detalles y prepararnos. Esperamos estar listo para cuando venga el partido de semifinal”.

Titular en su posición

“El profesor nos dice que espera nuestra máxima entrega como siempre, entrenarnos día a día, matarnos en los entrenamientos y bueno, pues ya después él decidirá quién es el que juegue”.

Su futuro y contrato

”Este torneo se me termina el contrato y no he pensado en eso. Me he enfatizado más en el cierre del torneo y en hacer las cosas bien. Trabajar y dar lo mejor de mí en la cancha, culminar con ese objetivo que es quedar campeón”.