¿Continuará? Yan Maciel se pronuncia sobre su futuro en Olimpia

Es difícil, uno siempre quiere jugar, pero hay que ser profesional y cuando me toque jugar hacerlo de la mejor manera. Es un equipo con mucha calidad, difícilmente te ganarás un puesto sin demostrar algo.

Sabemos que no importa salir primero de las vueltas si no terminamos campeones. En liguilla debemos demostrar lo que hicimos en las vueltas y por qué fuimos líderes.

Físicamente me encuentro muy bien al 100% sin ningun problema. El grupo está completo, imagino que no hay ningun lesionado. Ya viene la parte donde debemos demostrar que somos Olimpia y llegar a la final para salir campeones otra vez.

Maciel aseguró que se encuentra entero físicamente, una cuestión que venía dándole problemas para tener regularidad en el León. “Aún no he demostrado todo lo que puedo”, dijo el volante sudamericano en conferencia de prensa.

¿Es fracaso no ganar la Liga Nacional tras el descalabro en Concacaf?

No creo que sea un fracaso porque no somos los mejores del mundo cuando ganamos, ni cuando perdemos es una catástrofe. Está lejos de ser una vergüenza si no salimos campeones. Tenemos que hacer lo nuestro, siempre respetando nuestro rivales. Olimpia es grande y es nuestra responsabilidad ser campeones de nuevo.

¿Cómo ves al fútbol hondureño? ¿te aburre que solo Olimpia sea candidato al título?

Lo veo muy difícil. Hay muchos partidos que son muy directos, hay muchos jugadores de calidad y fuertes. Aburrido jamás. Hay mucha lucha y esfuerzo para ser campeón.

¿Quiere quedarse en Olimpia? ¿cómo avanza su renovación?

Estoy feliz acá, aún no hemos llegado a un acuerdo pero está el interés de las dos partes y creo que todo se dará para que me quede.

¿Cómo convive con la suplencia?

Creo que tengo mucho más para aportar, conozco mis capacidades y aún no he desmotrado todo lo que puedo. Es difícil no tener secuencia, pero cuesta tener regularidad cuando se juega con dos delanteros al haber mucha competencia.

Son tiempos oscuros para los #10 en el fútbol...

Es un poco difícil. Ese jugador (#10) ya se está terminando en el fútbol, los jugadores de calidad ahora bajan para jugar como #8 o deben aplicarse tácticamente para jugar por afuera, lo que es físicamente duro. Hay que acomodarse al fútbol que sea, ya no hay jugador que no marca o no corre.