Yan Maciel revela lo duro que ha sido no jugar mucho en Olimpia

Teegucigalpa, Honduras.

Previo al clásico ante Motagua por la fecha 5 del torneo Clausura 2023, Yan Maciel, volante del Olimpia, habló en conferencia de prensa. El volante brasileño se ha referido a la falta de minutos en el equipo que dirige Pedro Troglio y asegura que le ha tocado sufrir un poco, pues como todo jugador siempre quiere estar en la cancha. Asimismo, resaltó que pese a no poder consolidarse como titular, no se arrepiente de la decisión de haber venido a Olimpia. En relación al clásico de este sábado ante Motagua a las 7:00 de la noche en el estadio Olímpico, Yan Maciel considera que no afectará en nada el hecho de que los azules hayan cambiado de entrenador en las últimas horas. Acá todas sus declaraciones: Marcarle al Vida "Estoy contento y muy agradecido con Dios por ese gol que es muy importante para adquirir confianza, agradezco a mis compañeros y cuerpo técnico por ayudarme a que todo esté bien, es difícil estar afuera, me ha tocado el torneo pasado jugar pocos minutos, no como yo quisiera, tuve una lesión que se me complicó y ahora este gol me llena de confianza, estoy contento por ayudar al equipo".

Jugar y ganar el clásico “Sabemos que el equipo de ellos (Motagua) talvez no están en un buen momento, pero en un clásico eso no suma, tenemos que hacer lo nuestro, jugar con intensidad, con orden, un clásico se decide adentro de la cancha, la situación de ellos no va a sumar o afectar en nada, hay que ganar el clásico como sea”. No ser titular y se viene un clásico “Uno siempre quiere estar adentro, pero a veces nos toca estar afuera apoyando a los compañeros, buscamos siempre un puesto, el fútbol es así, estar en un equipo grande como Olimpia es así, nunca voy a estar contento afuera, pero hay que aprovechar las oportunidades que nos brindan, creo que lo hice bien, cuando me toque voy a estar al cien”. ¿Cree que está en deuda? “En deuda no estoy, cuando hago buenos partidos no soy el mejor jugador y cuando hago juegos medios no soy el peor, el fútbol es de momento, tengo que seguir trabajando y enfocarme para mostrar mi mejor versión, creo que puedo aportar más, talvez sea el inicio de un nuevo reto, un nuevo torneo, empezar con goles es muy bueno para mí, espero que las cosas se vayan dando a partir de ahora”.