Jugadores Sub-20 se emocionan tras primer llamado a la selección mayor

Extenuado y con mucha alegría el número 7 de los verdes dijo que “no sabía hasta que venía para el estadio que me habían convocado. Esto es el fruto de lo que dejo día a día en los entrenos”.

Otro de las grandes figuras del Marathón en el derbi de la ciudad fue Javier Arriaga que también opinó sobre su llamado a la selección absoluta.

“Eso me dio mucha alegría y estoy agradecido con Dios. Me he metido al rollo de salir adelante y me siento muy bien por la oportunidad que me dan”.

Y agregó: “Esto para mí es un reto y debo aprovechar esta bendición”.