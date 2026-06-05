Nájar jugará junto a Messi: fecha, hora y dónde ver el All-Star Game 2026

El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, lidera el primer once de la MLS seleccionado para el All-Star de 2026, que se disputará el 29 de julio en Charlotte (Estados Unidos).

También está el hondureño Andy Najar, que es un completo orgullo por su país, ya que se rodeará de grandes estrellas. Todo esto gracias a sus buenas actuaciones con el Nashville SC.

Messi y Najar integran una vez en el que también figuran el surcoreano Heung Min Son y el hondureño Andy Najar, según informó la MLS en un comunicado.