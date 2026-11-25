Doha, Qatar.

La selección de Panamá sufrió un duro golpe en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. El combinado canalero quedó eliminado de la competición después de perder por 1-4 frente a Egipto, un resultado que terminó con las aspiraciones del conjunto centroamericano de continuar en la lucha por el título mundial. El equipo panameño llegó con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda y representar dignamente al fútbol de su país en el escenario internacional. Sin embargo, se encontró con una selección egipcia que supo aprovechar sus oportunidades y terminó imponiéndose con autoridad para sellar la eliminación de los centroamericanos. La derrota supone un duro revés para Panamá, que tenía el objetivo de continuar haciendo historia en una competición que reúne a las principales promesas del fútbol mundial. El marcador de 1-4 dejó en evidencia las dificultades que tuvo el conjunto canalero para contener el ataque de su rival y mantenerse con opciones durante el encuentro.

Panamá generó algunas ocasiones importantes durante el primer tiempo. Estevis López estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo que se estrelló en el poste, mientras que Thiago Chalmers también tuvo una oportunidad para adelantar al conjunto centroamericano. Sin embargo, la falta de contundencia terminó pasándole factura. Egipto, por su parte, esperó su momento y encontró espacios para hacer daño mediante transiciones rápidas. Al minuto 27, Yousef Abdullah aprovechó un contragolpe para marcar el 1-0, después de una pérdida de balón de Panamá tras un tiro de esquina a favor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación se complicó todavía más para Panamá en el inicio de la segunda parte. Apenas al minuto 47, Yousef Abdullah volvió a aparecer para firmar su doblete y colocar el 2-0 en el marcador, dejando contra las cuerdas al equipo centroamericano. No obstante, la Rojita reaccionó rápidamente. Al minuto 50, Thiago Chalmers descontó para Panamá y devolvió la esperanza a su selección. El delantero aprovechó una jugada a balón parado para marcar el 2-1 y alimentar la ilusión de una remontada que podía mantener al conjunto canalero con vida en la competición. Pero la alegría duró poco. Egipto volvió a golpear al minuto 59, cuando Khaled Mokhtar aprovechó un rebote para ampliar la diferencia a 3-1. Ese tanto representó un duro golpe para las aspiraciones panameñas, que necesitaban una reacción inmediata para intentar cambiar el rumbo del encuentro. La selección africana terminó de sentenciar el compromiso al minuto 77. Mohamed Gamal convirtió un lanzamiento penal para establecer el definitivo 4-1, un resultado que confirmó la superioridad egipcia en el marcador y dejó sin opciones al combinado dirigido por Baloy.

UN MUNDIAL DE PESADILLA

La eliminación representa un duro golpe para el fútbol juvenil panameño, que llegó a Catar con la ilusión de competir y avanzar a las rondas decisivas. Sin embargo, los resultados no acompañaron al equipo durante la fase de grupos.