Pablo Lavallén se pronuncia sobre la sede del clásico ante Real España y habla de Héctor Vargas

El conjunto aurinegro visitará La Ceiba para enfrentar al León, que se las arregló para jugar en el estadio Ceibeño aun cuando tenía el reglamento en contra al no tener esa cancha inscrita para este campeonato.

Pablo Lavallén no se confía de lo que pueda hacer el Real España el domingo ante Olimpia en el tercer clásico del Torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras.

Sobre la Máquina, que recién viene de golear en la pasada jornada ante la Real Sociedad (4-1), sacudiéndose seis derrotas seguidas, Lavallén dejó en claro que hay que estar atentos.

“Real España se puede soltar como lo hizo el otro día metiéndole cuatro a la Real Sociedad. Estamos trabajando en que será un duelo difícil y que debemos seguir por el camino que vamos construyendo”, comentó.

El aurinegro llega con nuevo entrenador a este cotejo, se trata de Héctor Vargas, un personaje reconocido en Honduras, pero no por Pablo, quien informó que será asesorado sobre lo que podría hacer el León de Formosa el domingo a las 5:00 pm.

“Sobre Vargas no tengo nada que afirmar, es un entrenador que tiene años dirigiendo en Honduras. No tengo el gusto de conocerlo, así que no puedo dar ningún tipo de opinión”, confesó.