Carlos Pavón critica la llegada de Héctor Vargas a la Máquina: “Por ahora, no soy Real España”

“Estamos pasando por la calle de la amargura. Hay cosas que no estoy de acuerdo con la directiva, en separar al técnico que había hecho un trabajo extraordinario, el ‘Potro’ Gutiérrez. La llegada de un técnico que mejor me reservo mis comentarios... por ahora dejo de ser Real España, por ahora”, comentó Pavón en su intervención en la transmisión de TUDN.

El estratega mexicano llegó el año pasado y logró meter a la Máquina a la final del Torneo Apertura 2021 con un equipo que “no está para competir”, de acuerdo a las palabras de Pavón.

“No tienes un gran equipo para poder llegar hasta donde llegaste, el ‘Potro’ hizo un trabajo extraordinario y que lo echen de esa manera, no entendí. Hablan de procesos, donde procesos no existen. El torneo pasado fue fundamental, lo que hizo con el equipo que tiene, por favor, eso es lo que me pone mal. El equipo que tiene no es un equipo que está para competir, no le puedes exigir. Lamentable”, añadió.