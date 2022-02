Mario Moncada, nuevo gerente de Conapid, pondrá orden con Olimpia y Motagua en la administración del Nacional

Y agregó: “Supuestamente Olimpia y Motagua son quienes le dan vida profesional al estadio Nacional y queremos sentarnos, ojalá en este diálogo ellos entiendan que primero está Conapid, después ellos porque cuando hablamos de Conapid es de la institución que tiene la obligación de construir escenarios deportivos, pero cómo lo hacemos si no tenemos un tan solo peso y la instalación que puede generar esa plata no le pertenece a Conapid”, indico.

¿Vienen un aumento para los clubes? “Nosotros tenemos números. Vamos a publicar los números que genera este estadio, presentaremos contratos a ustedes (los medios) y ver qué le dan (Fundefut) a Conapid y eso no puede seguir pasando. Apoyamos a nuestra presidenta Xiomara Castro en este proceso de cambio y asumimos el reto de administrar instituciones en su mayoría colapsadas, saqueadas y hoy debemos dar esa respuesta a esa confianza”.

¿A qué se refiese cuándo dice primero Conapid y después Olimpia-Motagua? ¿Quiere decir que ellos hicieron el negocio?, le consultaron los periodistas a Moncada.

“No quiero que se malinterprete. Ustedes lo saben que esta es la instalación mas grande de Conapid y la que le podría generar dinero para ser autosostenibe no lo hace porque no ha sido manejada por este ente en los últimos 20-30 años y hoy en esta nueva administración nos hemos documentado, los contratos están en nuestro poder, ya no la va a manejar Fundefut hasta donde yo pienso, pero como tenemos una reunión previa con los honorables señores Pedro Atala y Rafael VIlleda el próximo martes entonces si quieren manejar el estadio, está bien, pero no vamos a permitir que lo hagan bajo las condiciones o contratos en años anteriores”, advierte.

Moncada también aclara que esta “no es una decisión antojadiza, es en base a números y vamos a presentarlo para que ellos entienda que hay que regresarle al pueblo que es del pueblo, ellos también son pueblo y que le retribuyan lo que genera el estadio, eso es dentro de tantas cosas, la agenda a tratar”.