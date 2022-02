Oficial: Olimpia decide jugar el clásico contra Real España en el estadio Ceibeño

“He conocido solamente tres (Estadio Morazán, Danlí y La Ceiba), me parece que ésta es la mejor. Es grande y amplia. Olimpia tiene jugadores de buena técnica y en este tipo de escenarios se nos favorece jugar bastante. Seguramente encontraremos una cancha no tan buena donde tendremos que usar otro tipo de herramientas. Lo positivos es que cuando jugamos en un campo bueno, hagamos lo que hizo el equipo hoy como triangular, intentar pasar, atacar de lado a lado, pases de rompimiento. Y en las canchas que no se pueda, usaremos otras recetas”, dijo en aquella ocasión el entrenador argentino.

Olimpia aprovechará para enfrentar a los aurinegros en La Ceiba, ya que Victoria en esta jornada juega de visita y Vida usará el estadio el sábado por la noche.