Lavallén habla sobre duelo ante Olimpia y baja del Marathón: "Son cosas raras"

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón y Olimpia se miden este sábado en el primer clásico nacional del torneo Apertura 2025 de la Liga de Honduras. Este cotejo marca el cara de Pablo Lavallén contra el Rey de Copas, equipo con el que vivió momentos amargos en el Clausura 2022. El entrenador argentino mencionó que no siente ningún morbo enfrentar al conjunto melenudo y se pronunció sobre la posible baja de Alexy Vega, con quien podría no contar para el compromiso en el Estadio Olímpico.

Lavallén lamentó que se requieran a los seleccionados dos semanas antes de Fecha FIFA de Eliminatorias, halagó el fichaje de Rubilio Castillo y, ¿el verde tiene lesionados para el clásico nacional?

CONFERENCIA DE PABLO LAVALLÉN, DT DEL MARATHÓN

¿Cómo se está preparando el equipo de cara al clásico ante Olimpia? Nos estamos preparando. Este es el primer día de la semana. Los jugadores que jugaron el domingo se recuperaron un poco, seguimos trabajando con los jugadores que no han tenido minutos. Esta es una semana corta, hay que trabajar. En este partido se pueden poner en el primer lugar Sin duda. A Olimpia lo recibimos en San Pedro Sula. Estamos conscientes que va a ser un partido importante, el torneo es largo, falta recorrido y son lindos desafíos.

Hay morbo por el clásico ante Olimpia Para mí no existe morbo, por lo menos de mi lado lo veo como un partido más. Me ha tocado dirigir en muchos equipos como entrenador y futbolista. Son partidos, no hay nada más allá del juego que disputar los tres partidos. ¿Con seleccionados de Honduras ante Olimpia? Eso lo define la Federación. Nosotros vamos a enfrentar a Olimpia, si Dios quiere, en las finales. En las finales ellos van a jugar con todos los jugadores. Nosotros estamos velando para ver si vamos a contar con Alexy Vega, que es el único seleccionado. Si Vega juega es buenísimo. Del otro lado, que se preocupen los rivales. ¿Qué opina que les quitan los seleccionados antes de FECHA FIFA? Son cosas raras. Así como hemos venido marcando cosas raras en el fútbol hondureño, son cosas raras. Hicieron un acuerdo, aparentemente el entrenador de la Selección los quiere antes porque viene una fecha importante a nivel de Selección. Desde los papeles son más días de los que el reglamento prevé. ¿Siempre usará el tiki-taka a pesar que no tendrá jugadores importantes? De perder un jugador, hasta el momento sería Alexy Vega, que es el finalizador del juego. Nosotros intentaremos jugar con nuestro sistema. Anteriormente, con lo pasó ante Olancho, por los factores de lluvia, no pudimos hacer nuestro juego. Siempre se siente más seguro cuando puede poner su idea. ¿Hay lesionados? Están todos bien. Lógicamente los golpes, algún dolorcito, hoy están todos aptos para el sábado.