Orinson Amaya explica la salida del Chino López y se pronuncia sobre Rubilio Castillo

San Pedro Sula, Honduras.

Otro de los temas que generó expectativa fue el nombre de Rubilio Castillo. Amaya reconoció que, aunque el delantero siempre ha sido un jugador atractivo para cualquier club, su prioridad está en Motagua, lo que hace imposible un fichaje por Marathón. “No podemos ir en contra de algo que no se puede”, dijo el dirigente, dejando claro que el club no arriesgará su estabilidad económica por un jugador.

En la conferencia de prensa, Orinson Amaya , presidente del club, confirmó el porqué la salida de Iván “Chino” López, decisión tomada por el cuerpo técnico por motivos estrictamente deportivos. El dirigente aclaró que no se trató de indisciplina, sino de una determinación táctica que busca abrir espacio a jóvenes, quienes están recibiendo oportunidades para consolidarse en el primer equipo.

Marathón vive días de definiciones en plena antesala del clásico ante Motagua, un duelo que será determinante para medir el nivel del equipo verdolaga tras un sólido arranque en el Apertura 2025, con nueve puntos de doce posibles. La directiva y el cuerpo técnico confían en sumar nuevamente para seguir en lo más alto, en medio de un proceso que apuesta por consolidar a jóvenes talentos como parte de su proyecto a futuro.

—Marathón llega sumando 9 de 12 puntos. ¿Siente que ante Motagua es un buen termómetro para el equipo?

La verdad que sí. Siempre jugar contra equipos grandes y poder sacar resultados positivos es importante, nos da tranquilidad. Como usted bien lo menciona, es un termómetro para saber cómo estamos y estamos muy contentos con el grupo y el trabajo que se está haciendo. Esperemos que mañana podamos lograr esos tres puntos.

—Esto es importante también por los jóvenes que vienen. Este replanteamiento de poder desarrollarlos es bueno porque el proyecto va bien encaminado.

Sí, gracias a Dios. No siempre se logra debutar jóvenes y al mismo tiempo sacar resultados positivos. En este inicio del torneo tenemos 9 puntos de 12, una buena marca. Esperemos mañana sumar tres más. Darles oportunidad a los jóvenes es importante pensando en consolidar un equipo de figuras jóvenes a corto plazo.

—La afición está contenta, y ustedes también, con los argentinos Farioli y Messiniti. ¿Habrá más refuerzos? ¿Cómo evalúa esos dos fichajes?

Los primeros juegos han sido importantes. Han mostrado un buen nivel futbolístico, se adaptaron rápido al grupo y a la idea del profe. Él ya conocía bien a Farioli. Messiniti también ha aportado mucho. Esperamos que sigan así o mejorando. En cuanto a refuerzos, ya no habrá más extranjeros porque los cupos están llenos. Y nacionales, no hay jugadores disponibles que puedan llegar a Marathón.

—Ante la falta de un delantero, ¿no da la idea de sacar un extranjero y meter otro para llenar ese cupo?

Esa idea podría existir, pero los que tenemos son importantes: Samudio es una seguridad en el arco, Anderson es un jugador de selección nacional de Panamá, y Javier Rivera ya va por su tercer torneo con nosotros. Encontrar buenos extranjeros cuesta. Más que sacar a alguien, preocupa la falta de jugadores nacionales. Por eso apostamos a preparar a los jóvenes, porque ese es el futuro de Marathón y del fútbol hondureño.

—¿Cuál es la situación real del “Chino” López?

Es una decisión técnica. No iba a tener mucha participación por temas futbolísticos y eso se respeta. En Marathón somos abiertos para negociar con los jugadores y que se sientan bien. Agradecemos a Iván el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos lo mejor.

—Pero les falta un delantero y dejan ir al Chino López. ¿Su salida fue por indisciplina?

No, fueron cuestiones técnicas que solo el entrenador puede decidir según lo que necesite el equipo. El profe sabe qué tipo de jugador le sirve. Estamos apostando por tres jóvenes: Sevilla, Garden y Ávila, de 17 y 18 años. Darles oportunidad es el futuro de Marathón.

—¿Rubilio nunca estuvo en el radar de la directiva?

Aunque hubiera estado en nuestro radar, lo más importante es cuál es el radar de Rubilio, y todos sabemos que es Motagua. No podemos ir contra algo que no se puede.

—¿No quería que volvieran a utilizar al Marathón como la vez anterior?

No lo veo como utilizar. Soy un hombre de negocios y nunca uso esa palabra. Simplemente uno hace una oferta por los servicios de un jugador, y si no se da, no pasa nada. Es como ofrecer comprar un carro: si no aceptas el precio, no lo compro; y si luego cambias de opinión, quizá yo ya no lo necesite. En Marathón estará quien quiera estar, siempre dentro de nuestras posibilidades económicas. No vamos a hipotecar el club por un jugador.

Gracias a Dios, tenemos a los jugadores al día. Ayer se canceló el pago del mes de agosto. Los muchachos viajan motivados, con sus premios y salarios al día.