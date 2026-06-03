Donis Escober y su exigencia en Olimpia: "Aquí siempre hay que pelear títulos"

Luego de coronarse campeón de las reservas, Escober aprovechó para hablar un poco de su trabajo con los muchachos y las exigencias que se van transmitiendo.

Su amplio recorrido en el balompié hondureño le ha permitido no solamente enfocarse en los arqueros, sino que transmitir su conocimiento a todo el plantel.

El legendario y multicampeón con el Olimpia , Donis Escober, luego de colgar los guantes, emprendió un nuevo camino en su carrera que le permitió seguir ligado a su pasión dentro del fútbol, ​​preparar a los arqueros de las reservas.

"Es parte de una formación y hay que ir inculcándoles que en el Olimpia siempre hay que pelear títulos y gracias a Dios se logró el objetivo. Es bueno por ellos que han trabajado durante todo el torneo. Me alegra por ellos y su familia".

Donis Escober resalta que: "La mentalidad siempre debe de ser ganar, ganar, no cansarse de ganar campeonatos y es bueno que a esta edad se les inculque eso y que sepan que cuando se llega a primera, siempre se pelea el mismo objetivo y que la mentalidad sea esa".

Algo que deja claro el experimentado guardameta es que a los jóvenes se les transmite la casta del león. "Nosotros como cuerpo técnico desde que llega el jugador se le dice eso que hay que pelear títulos".

UN CAMINO QUE NO SE LO ESPERABA

Con el paso del tiempo, Escober se confiesa y asegura que lo que está viviendo no era lo que al principio pensaba. "Yo me vine aquí creyendo que era fácil formar jóvenes, pero es difícil, la mentalidad de ellos es complicada. Yo estoy contento de estar con ellos e inculcarles la mentalidad de un jugador de Olimpia".

Y agrega: "Puede venir cualquier cantidad de técnicos, pero lo más importante es que se les inculque eso, aquí el objetivo es pelear campeonatos, ya días lo estábamos peleando, lo deseábamos y gracias a Dios se logró".

A PULIR TALENTO PARA EXPORTAR

Enfocados en la formación de estos jóvenes, Donis Escober adelanta que la directiva de Olimpia le está apostando al proyecto de poder sacar talento que sea de beneficio y de exportación para el extranjero.

"Ese es el objetivo de Juan Carlos (Espinoza) Joel (Díaz) y mí persona que estamos trabajando en eso, ya que nos están pidiendo jugadores para el equipo de primera y después con el perfil que puedan salir al extranjero. El equipo y el fútbol hondureño tiene esa necesidad y ojalá aquí esté el futuro de varios jugadores que puedan cumplir ese sueño".

A pesar de no revelar nombres de los jugadores que tienen dicho perfil, confía en que aún tienen tiempo para darles un mayor aprendizaje.

"Son jóvenes de 16 o 17 años que están en proceso de formación, pero con mucho talento y hay tiempo para seguir trabajando para que a corto plazo se logre ese objetivo".

Y explica: "Hay varios jugadores de aquí que ya los ha tenido en primera, los conoce, pero el objetivo es seguirlos trabajando para que estén listos".

Pese a su experiencia en la portería, Escober no mira fácil la exportación de dichos jóvenes que militan en la portería. "Es una posición muy complicada, pero estamos trabajando, Hay talento, pero son jóvenes y es una posición que requiere trabajado y esperemos que en el futuro salga talento que pueda reemplazar a los que están en primera".