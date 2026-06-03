Olimpia presenta su nueva piel para encarar la temporada 2026-27

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Olimpia Deportivo presentó oficialmente este miércoles su nueva indumentaria para la temporada 2026-27, en una colección diseñada junto a la marca deportiva Umbro. Las camisetas combinan elementos de historia, elegancia y modernidad, reflejando la identidad del club más laureado del fútbol hondureño. Bajo el lema “Al León, yo lo llevo en el corazón”, el conjunto merengue dio a conocer tres diseños principales que mantienen los tradicionales colores del equipo. Cada una de las equipaciones incorpora detalles renovados que buscan reforzar el vínculo entre la institución y su afición, sin perder la esencia que ha caracterizado al Olimpia a lo largo de su historia. El club destacó que esta nueva línea no solo incluye las camisetas de competencia, sino también versiones alternativas con un enfoque más moderno y urbano. Además, la colección busca ampliar la propuesta de estilo para los aficionados, con prendas pensadas para el uso diario.

Las nuevas camisetas ya están disponibles en las tiendas físicas y digitales de Sportline, así como en la plataforma en línea sportline.com.hn. También pueden adquirirse en la Olimpia Store, puntos oficiales de distribución del club. Con este lanzamiento, el Olimpia reafirma su apuesta por la innovación en su imagen deportiva, manteniendo la conexión con su tradición y su afición. La expectativa entre los seguidores es alta, en una temporada donde el equipo buscará seguir ampliando su legado tanto a nivel nacional como internacional. DISEÑO DE LAS TRES CAMISAS DEL LEÓN Camiseta de local: el blanco eterno del Olimpia La tradicional camiseta de local mantiene el característico color blanco que ha acompañado al club a lo largo de su historia. Los detalles en azul y rojo aparecen tanto en el cuello como en las mangas. Colores que representan la historia del Rey de Copas. El escudo del Olimpia luce en el pecho junto al logotipo de Umbro en azul, creando un contraste llamativo sobre el fondo blanco. Se trata de una camisa clásica, refinada y con una imagen moderna que refleja la grandeza del club.

Camiseta de visitante: rojo con azul y blanco. La camiseta de visita es color roja que inmediatamente llama la atención. Sobre esa base roja sobresale la franja blanca que cruza toda la camiseta. El cuello tipo polo y la manga en azul refuerzan la identidad olimpista, mientras que el escudo y los patrocinadores mantienen protagonismo sobre un diseño pensado para destacar dentro del terreno de juego.