Olimpia le roba in extremis el triunfo al Motagua en clásico espectacular

Tegucigalpa, Honduras.

Polémica. Olimpia se adelantó temprano luego de una falta dentro del área: Marlon Licona derribó a José Mario Pinto al minuto 13 y el árbitro señaló penal. Yustin Arboleda tomó la pelota y con potencia puso el 1-0 a favor de los albos, que dominaban el arranque del partido.

Con este resultado, Olimpia suma 28 puntos siendo líder indiscutible del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. En el caso del Motagua, los dirigidos por el español Javier López llegan a 19 unidades y se ubican en la quinta posición de la clasificación.

El clásico capitalino volvió a dejar emociones intensas y un marcador cambiante. Los aficionados que llegaron al estadio Nacional no salieron defraudaron y disfrutaron de un espectacular 2-2 entre Olimpia y Motagua por la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Poco después, Olimpia tuvo dos oportunidades claras para aumentar la ventaja, pero falló en la definición, dejando con vida a Motagua.

Los azules, empujados por su gente, empezaron a ganar terreno y encontraron el empate justo antes del descanso. En el minuto 44, Droopy Gómez fue derribado en los linderos del área y el brasileño John Kleber se encargó de ejecutar un tiro libre raso que pasó por debajo de la barrera y venció a Édrick Menjívar para el 1-1.

El segundo tiempo se volvió intenso y cargado de polémica. El árbitro no señaló penales claros para cada lado tras caídas en el área de Jorge Serrano y Jerry Bengtson, desatando airadas protestas de ambos banquillos.

Motagua logró adelantarse en el tramo final del encuentro gracias a otra genialidad de John Kleber. El brasileño volvió a aparecer, esta vez con un imponente cabezazo que se coló en el costado derecho del arco de Menjívar, poniendo el 2-1 y desatando la euforia azul en las tribunas.

Sin embargo, el clásico no podía cerrar sin más dramatismo. En la última jugada del encuentro, tras un tiro de esquina, el juvenil Dereck Moncada cazó un rebote y, con un potente zapatazo de derecha, mandó la pelota al fondo de la red para sellar el 2-2 definitivo. El empate cayó como un balde de agua fría para Motagua y un suspiro de alivio para Olimpia.