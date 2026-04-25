Olimpia recibirá millones: Los detalles del traspaso de Dereck Moncada y viaje

San Pedro Sula, Honduras.

Dereck Alessandro Moncada, uno de los jóvenes hondureños con mayor crecimiento profesional en los últimos años, sorprendió a propios y extraños con la noticia de su traspaso al fútbol europeo tras su buen momento con el Internacional de Bogotá. Y no porque se irá al viejo continente, eso era de esperar por la calidad que mostró en Honduras y en el balompié colombiano, sino porque su destino recaerá en Suiza, precisamente al FC Lugano, uno de los clubes históricos de aquel país. El traspaso entre el Necaxa de México, dueño de su ficha, y los blanquinegros se venía trabajando durante toda esta semana. El viernes se destrabaron muchas cosas y hoy se dio por cerrada la negociación.

El nombre de Dereck Moncada entra en los libros de la historia porque es la compra más cara en la historia del club suizo, pagando alrededor de 3.5 millones de dólares por contar con sus servicios por cinco temporadas.

¿Cuándo viaja? ¿Qué equipos lo merodeaban?

El futbolista que ha jugado hasta la fecha 15 juegos con el Inter de Bogotá y que ha anotado 5 goles y aportado con dos asistencias terminará la temporada con los cafeteros y viajará a la altura de los Alpes a mediados de julio. Moncada llegó a Colombia y rápidamente se ganó la admiración de los aficionados en Sudamérica y llamó la atención de grandes clubes en el mundo. La decisión no fue fácil porque equipos de la altura del Crystal Palace y el Wolverhampton Wanderers, que militan en la Premier League, estuvieron muy pendientes de él. También existía la posibilidad de jugar en el Necaxa un año y luego mandarlo al Wrexham AFC de la Championship (segunda inglesa). También podríamos hablar de un club de Francia y seguramente otros tocaron puertas, pero el FC Lugano fue el más agresivo y el fútbol es un negocio, los Rayados no iban a dejar escapar algo así.

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