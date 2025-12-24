Olimpia vs Marathón: la final más repetida y un león que impone su ley en Honduras

El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se prepara para un desenlace electrizante con la gran final entre el Club Deportivo Olimpia y el Club Deportivo Marathón. Este enfrentamiento representa la decimotercera vez que ambas escuadras se miden directamente por el título del fútbol catracho.
Esta serie se consolida ahora como la final más repetida en la historia de Honduras con 13 ediciones, superando el récord de 12 enfrentamientos que sostenían Olimpia y Motagua. La rivalidad alcanzó su punto máximo durante la primera década del siglo XXI, período en el que disputaron siete finales, cimentando una de las épocas más intensas para ambas instituciones y sus aficiones.
En el equilibrio histórico, el Olimpia llega como el gran dominador tras haber vencido al Marathón en 9 de las 12 finales previas. Los triunfos merengues se registraron en las temporadas 1987-88, los Clausura de 2004, 2005, 2008, 2012, 2014 y 2024, además de los Apertura de 2005 y 2020. De hecho, el equipo verdolaga es la "víctima favorita" del Albo, superando en finales ganadas a sus triunfos sobre Real España. (8) y Motagua (4).
Por su parte, el Marathón ha logrado arrebatarle la gloria al León en tres ocasiones inolvidables: el Clausura 2002 y los torneos Apertura de 2004 y 2009. Para los sampedranos, esta será su final número 21, buscando equilibrar un historial que actualmente cuenta con 9 títulos y 12 subcampeonatos. Una victoria no solo significaría su décima copa, sino también recortar distancias en el historial directo contra su más grande verdugo.
El antecedente más reciente favorece ampliamente a los capitalinos, quienes hace apenas un año y medio derrotaron contundentemente al Marathón ganando ambos partidos de la serie final para alzar su copa número 38. Aquel dominio ratificó el buen momento de los actuales campeones, que ahora llegan con la ambición intacta de alcanzar la cifra histórica de 40 títulos de liga.
El choque de este Apertura 2025 no es solo una disputa por un trofeo, sino una batalla por el orgullo y el legado. Mientras el Olimpia busca reafirmar por qué es el "Rey de Copas" y el máximo vencedor en finales ante el Monstruo, el Marathón tiene ante sí la oportunidad de redimirse ante su gente, quebrar la racha del León y celebrar la tan ansiada décima estrella en su escudo.
12 FINALES
1 - Torneo 1987-1988
Olimpia 0 Marathón 0
Marathón 0 Olimpia 1
Olimpia campeón / Entrenador: Carlos Padilla Velásquez
2 - Clausura 2001-2002
Maratón 4 Olimpia 1
Olimpia 1 Marathón 0
Campeón de marathón / Entrenador: Chelato Uclés
3 - Clausura 2003-2004
Marathón 1 Olimpia 1
Olimpia 1 Marathón 0
Olimpia campeón / Entrenador: Chelato Uclés
4 - Apertura 2004-2005
Marathón 3 Olimpia 2
Olimpia 1 Marathón 2
Campeón de marathón / Entrenador: Nicolás Suazo
5 - Clausura 2004-2005
Maratón 1 Olimpia 1
Olimpia 2 Marathón 1
Olimpia campeón / Entrenador: Nahúm Espinoza
6- Apertura 2005-2006
Marathón 2 Olimpia 1
Olimpia 2 Marathón 0
Olimpia campeón / Entrenador: Nahúm Espinoza
7- Clausura 2007-2008
Marathón 1 Olimpia 1
Olimpia 1 Marathón 0
Campeón del Olimpia / Entrenador: Juan de Dios Castillo
8- Apertura 2009-2010
Olimpia 1 Marathón 0
Marathón 2 Olimpia 0
Campeón de maratón / Entrenador: Manuel Keosseián
9- Clausura 2011-2012
Marathón 0 Olimpia 0
Olimpia 1 Marathón 0
Olimpia campeón / Entrenador: Danilo Tosello
10- Clausura 2013-2014
Marathón 0 Olimpia 0
Olimpia 0 Marathón 0
Olimpia campeón por penales (4-2) / Entrenador: Héctor Vargas
11- Apertura 2020-2021
Olimpia 2 Marathón 0
Marathón 0 Olimpia 1
Olimpia campeón / Entrenador: Pedro Troglio
12- Torneo Clausura 2024
Olimpia 3 Marathón 1
Marathón 1 Olimpia 2
Olimpia campeón | Entrenador: Pedro Troglio.
12 FINALES: Olimpia ganó 9 y Marathón ganó 3.