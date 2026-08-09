Olimpia impone su jerarquía ante Juticalpa y mantiene su arranque perfecto

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia volvió a celebrar y continúa demostrando que su gran inicio de temporada no es ninguna casualidad. El Rey de Copas del fútbol hondureño consiguió este domingo una importante victoria por 1-3 ante Juticalpa FC, en un intenso encuentro disputado en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas y correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel volvió a sacar su jerarquía en un escenario complicado y, pese a presentar un once con varios futbolistas jóvenes, mostró personalidad, contundencia y capacidad para resolver el compromiso en los momentos importantes.

Olimpia necesitó una gran primera mitad para tomar una ventaja que posteriormente supo administrar, aunque Juticalpa reaccionó en el complemento y puso presión durante varios pasajes del encuentro. La victoria permite al Olimpia mantener su paso perfecto en el campeonato. Los blancos acumulan seis puntos después de dos jornadas disputadas, producto de dos triunfos, y se mantienen entre los protagonistas de este inicio del Apertura 2026.

Olimpia ya levantó la Supercopa de Honduras, también ha conseguido resultados importantes en la Copa Centroamericana y ahora suma dos victorias consecutivas en el campeonato local. El calendario ha sido exigente, con partidos nacionales e internacionales en un corto periodo de tiempo, pero el plantel albo ha respondido con resultados y, especialmente, con una profundidad que le permite al cuerpo técnico darle oportunidades a jóvenes talentos sin perder competitividad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, las alarmas comienzan a encenderse en Juticalpa tras sufrir su segunda derrota consecutiva en el campeonato. El conjunto olanchano todavía no logra sumar puntos en el Apertura 2026 y por lo tanto el estratega brasileño Aloísio Pires Alves continúa sin conocer la victoria desde su llegada al fútbol hondureño.



ACCIONES

Esta vez, el escenario fue el caluroso estadio Rubén Guifarro de Catacamas. Allí, el León saltó al terreno de juego con una alineación cargada de juventud, pero con la misma personalidad que caracteriza al equipo más laureado del fútbol hondureño. La primera gran oportunidad llegó apenas a los nueve minutos. El joven Brayan Cortés recibió el balón dentro del área y sacó un potente remate que pasó muy cerca del poste. Fue el primer aviso serio del conjunto visitante. Juticalpa intentaba resistir los ataques del León, pero la presión olimpista terminó dando resultados.

A los 21 minutos apareció nuevamente una de las grandes revelaciones del conjunto albo en este inicio de temporada. Jeremy Rodríguez, el joven futbolista isleño de apenas 16 años de edad, volvió a demostrar que tiene condiciones especiales. Después de haber marcado un doblete en la primera jornada ante los Lobos de la UPNFM, una vez más apareció en el momento oportuno. El juvenil recibió una gran asistencia de Félix García y, con mucha tranquilidad y elegancia, definió de zurda para enviar el balón al fondo de la portería. Fue una definición de futbolista experimentado para un jugador que apenas comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.



El 0-1 obligó a Juticalpa a adelantar un poco sus líneas, pero Olimpia continuó generando peligro. A los 33 minutos, Brayan Cortés volvió a probar fortuna con un remate que se marchó por encima del arco. El segundo gol parecía cada vez más cerca. Los locales tuvieron la primera en el 37. El talentoso zurdo Marcelo Canales ejecutó un tiro de esquina con mucha precisión y estuvo cerca de conseguir un gol olímpico, pero Edrick Menjívar apareció atento para rechazar el balón y evitar que la pelota terminara directamente en su portería. Cuando el primer tiempo parecía acercarse a su final, Olimpia volvió a golpear. A los 43 minutos apareció Edwin Rodríguez para protagonizar una de las mejores acciones del partido. El mediocampista recibió fuera del área y sacó un espectacular derechazo que tomó una trayectoria perfecta hasta terminar incrustado en el ángulo. Para el segundo tiempo, los canecheros salieron con otra actitud. Heridos en su orgullo y conscientes de que necesitaban reaccionar después de la derrota sufrida en la primera jornada ante Motagua, los locales comenzaron a presionar más arriba y a buscar el descuento. A los 50 minutos llegó el primer aviso serio. Loreto Barrios ganó por arriba y conectó un cabezazo que se marchó desviado. Eduardo Espinel decidió entonces mover sus piezas y recurrió a jugadores de mayor experiencia. Jorge Benguché y Michaell Chirinos ingresaron al terreno de juego con la misión de darle mayor profundidad y contundencia al ataque olimpista. A los 65 minutos, el "Toro" aprovechó un espacio, le ganó la espalda al defensor Loreto Barrios y consiguió ingresar al área. Ante la salida del guardameta de Juticalpa, sacó un potente derechazo, pero el balón pasó rozando el poste. Siete minutos después, fue el turno de Michaell Chirinos. El atacante recibió en una buena posición y sacó un derechazo que obligó al portero Facussé a realizar una espectacular intervención. El guardameta de los canecheros voló para desviar el balón hacia un costado y mantener con vida a su equipo. Pese a todo Juticalpa resistía y seguía creyendo. Cuando parecía que Olimpia tenía controlado el partido, apareció uno de esos ingredientes que nunca faltan en el fútbol: la ley del ex. A los 77 minutos, Jairo Róchez se encargó de poner nuevamente en partido a los locales con una verdadera obra de arte. El delantero recibió dentro del área y, ante la presencia de Emanuel Hernández, se inventó una espectacular tijereta. El remate tomó una trayectoria perfecta y terminó en el ángulo de la portería defendida por Edrick Menjívar.

El 1-2 encendió por completo el partido. Juticalpa encontró una dosis de confianza y comenzó a lanzarse con mayor intensidad en busca del empate, mientras Olimpia tuvo que replegarse y trabajar mucho más de lo que había imaginado después de dominar buena parte del compromiso. Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión. A los 86 minutos, Juticalpa recibió otro duro golpe cuando su goleador Jairo Róchez fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. El autor del espectacular descuento tuvo que abandonar el terreno de juego y dejó a los canecheros con diez hombres para afrontar la recta final del compromiso. A los 89 minutos llegó una clara oportunidad para el conjunto visitante. Kevin Güity recibió el balón y sacó un potente remate que terminó estrellándose en el poste. El balón estuvo a centímetros de convertirse en el tercer tanto del León, que ya buscaba cerrar definitivamente el partido. Juticalpa con un hombre menos se fue al ataque y trató de mantener viva la esperanza de conseguir el empate, mientras Olimpia manejaba el resultado y buscaba aprovechar cualquier espacio para liquidar el encuentro. Cuando el partido estaba llegando a su final, Michaell Chirinos apareció para sentenciar la historia. El atacante recibió dentro del área y definió con mucha categoría para mandar el balón al fondo de la red y marcar el 1-3 a los 95 minutos.



El León tendrá una semana de descanso en la Copa Centroamericana, por lo que podrá enfocarse de lleno en su próximo compromiso de la Liga Nacional. El siguiente domingo, Olimpia se medirá ante su eterno rival, Motagua, en una nueva edición del clásico del fútbol hondureño, en un duelo que promete emociones y mucha intensidad. Por su parte, Juticalpa tendrá otro importante reto en la tercera jornada del campeonato, cuando se enfrente a Olancho FC en una nueva edición del derbi olanchano. Los canecheros buscarán aprovechar ese compromiso para reaccionar y conseguir sus primeros puntos del torneo.