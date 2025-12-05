OFICIAL: Banfield anuncia futuro de Pedro Troglio tras diversos rumores

Buenos Aires, Argentina.

Tras diversos rumores, finalmente el Club Atlético Banfield de la Superliga de Argentina anunció este viernes en horas de la tarde el futuro del entrenador Pedro Antonio Troglio. A mediados de la presente semana, la Justicia de Argentina ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa. La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.

Futuro definido

Como consecuencia de esta noticia, medios argentinos como el diario Olé informaron de que estaba en duda la continuidad de Troglio al frente de la institución. Inclusive hace unos días atrás el propio nacido de Luján no ocultó su deseo de poder llegar al banquillo de la Selección Nacional de Honduras tras hacerse oficial el despido del colombiano Reinaldo Rueda. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Sin embargo, el Taladro mediante sus redes sociales de Facebook, Instagram y X, notificaron de que el extécnico del Olimpia se mantiene al frente del club ya que renovó su contrato por un año más. "Pedro Troglio 2026. El entrenador renovó su vínculo con Banfield y seguirá al mando del primer equipo. ¡Vamos por más!", fue el mensaje del equipo argentino poniendo fin a los rumores sobre su estratega.