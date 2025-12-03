Pedro Troglio podría irse de Banfield tras grave escándalo en el club

Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, las sonrisas duraron poco y la nubosidad llegó al Taladro tras un allanamiento de su sede social por una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fisca l.

Hace pocos días la continuidad de Pedro Troglio , exentrenador del Olimpia, se garantizó al renovar contrato con Banfield luego de salvar la categoría en la primera división de Argentina.

Diario Olé informó que surgió otro percance para Banfield una nueva inhibición en este caso por el pase del futbolista Erik López por aproximadamente 280.000 dólares.

Esto significa que será un grave problema para el conjunto de Pedro Troglio para el nuevo mercado de fichajes en un campeonato donde están llamados a evitar el descenso de entrada.

El medio deportivo argentino dio a conocer que "el entrenador aseguró que firmó con el club hasta diciembre de 2026 pero que para asegurar su permanencia hay situaciones por resolver".

Y agregaron que sobre su continuidad, el DT sembró dudas: “Si seguimos inhibidos y no podemos traer a nadie, es complejo que siga, porque es necesario rearmar el equipo. Si puedo mantener a los jugadores que pedí para fortalecer el grupo, me gustaría quedarme”.

Con esta nueva sanción, el Taladro acumula cuatro inhibiciones y peligra la posibilidad de inscribir nuevos futbolistas en caso de no regularizar su situación: deberá pagar aproximadamente 1.300.000 dólares en los próximos meses para levantar todas sus deudas.