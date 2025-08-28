Oferta millonaria desde Inglaterra por Fermín López: 100 millones en juego

El mercado de fichajes aún sigue activo, ya pocas horas de que cierre, los rumores siguen llegando y los traspasos no se apartan.
Uno de los equipos de los que más se habla en el mercado de fichajes es el Barcelona, y no es para menos: es uno de los grandes de Europa y, a pesar de sus problemas económicos, ha logrado fichar.
Sin embargo, en las últimas horas ha crecido el fuerte rumor de que hay dos clubes de la Premier League de Inglaterra que quieren hacerse con los servicios de Fermín López: el Tottenham y el Newcastle.
Pero el rumor más fuerte y el que más genera incertidumbre es el del Newcastle , ya que se habla de que el club prepara una oferta de 100 millones de euros, según diarios ingleses.
La oferta por Fermín sería un gran alivio económico para el Barcelona, ya que ayudaría a resolver muchos problemas financieros y permitiría inscribir a otros jugadores.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha dicho que el técnico del Barcelona, Hansi Flick , no quiere poner a la venta al jugador, ya que, a pesar de no tener un puesto fijo como titular, considera al mediocampista una pieza clave.
La noticia no ha pasado de ser un rumor, pero suena muy fuerte y podría ser un batacazo para el Barcelona.