Oferta millonaria desde Inglaterra por Fermín López: 100 millones en juego

Inglaterra.

El mercado de fichajes aún sigue activo, ya pocas horas de que cierre, los rumores siguen llegando y los traspasos no se apartan.

Uno de los equipos de los que más se habla en el mercado de fichajes es el Barcelona, ​​y no es para menos: es uno de los grandes de Europa y, a pesar de sus problemas económicos, ha logrado fichar.

Sin embargo, en las últimas horas ha crecido el fuerte rumor de que hay dos clubes de la Premier League de Inglaterra que quieren hacerse con los servicios de Fermín López: el Tottenham y el Newcastle.