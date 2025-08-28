  1. Inicio
PSG calienta el duelo ante Barcelona por Champions: "Ya los eliminamos"

El presidente del PSG se pronunció sobre el duelo que sostendrá ante Barcelona en la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa.

  • 28 de agosto de 2025 a las 12:46 -
  • Agencia EFE
PSG es el vigente campeón de la Champions League.
París, Francia.

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, reconoció la expectación que genera el duelo ante el Barcelona, al que dirigió previamente el español Luis Enrique Martínez, actual preparador del vigente vencedor de la Liga de Campeones.

Será otro reencuentro de Luis Enrique ante el club azulgrana, al que también hizo campeón de este torneo, y al que se midió ya hace dos temporadas, en los cuartos de final. En ese duelo, el campeón francés dejó fuera del torneo al cuadro entonces dirigido por Xavi Hernández.

"No hemos hablado con Luis Enrique. Todo el mundo espera este partido. Es un partido magnífico entre dos grandes clubes. Respetamos mucho al Barcelona porque es un gran club pero nosotros también lo somos. La temporada pasada lo eliminamos", recordó el mandatario del club parisino.

Real Madrid ante duros rivales y Barcelona-PSG: los cruces de Champions

"Pensamos en esta temporada. La confianza sin trabajo no vale y por eso vamos partido a partido. Fuimos campeones la temporada anterior pero ahora solo pensamos en esta", añadió Al Khelaifi.

El París Saint Germain jugará la fase liga de la máxima competición continental con el Barcelona, el Athletic Bilbao, el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen, el Sporting, el Tottenham y el Newcastle.

"Esta es la mejor competición de clubes del mundo y están los mejores. Siempre es difícil. Por eso iremos partido a partido", dijo.

