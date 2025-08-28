PSG calienta el duelo ante Barcelona por Champions: "Ya los eliminamos"

París, Francia.

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, reconoció la expectación que genera el duelo ante el Barcelona, al que dirigió previamente el español Luis Enrique Martínez, actual preparador del vigente vencedor de la Liga de Campeones.

Será otro reencuentro de Luis Enrique ante el club azulgrana, al que también hizo campeón de este torneo, y al que se midió ya hace dos temporadas, en los cuartos de final. En ese duelo, el campeón francés dejó fuera del torneo al cuadro entonces dirigido por Xavi Hernández.

"No hemos hablado con Luis Enrique. Todo el mundo espera este partido. Es un partido magnífico entre dos grandes clubes. Respetamos mucho al Barcelona porque es un gran club pero nosotros también lo somos. La temporada pasada lo eliminamos", recordó el mandatario del club parisino.