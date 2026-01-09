Obregón se desahoga: eliminación de Honduras al Mundial y sed de revancha

Estado Unidos.

El exdelantero del Westchester SC de la USL, Juan Carlos Obregón, MVP y máximo goleador de la segunda división de los Estados Unidos, compartió lo difícil que fue para él observar cómo el sueño mundialista de Honduras se hacía añicos. Con tristeza, compartió su impotencia y decepción ante lo ocurrido; además de ello, en exclusiva nos informó sobre su nuevo club, los objetivos para este 2026 y su deseo de reivindicarse en la H y mostrar su valía.

“Tuve una gran temporada, gané el Botín de Oro al mejor goleador del torneo y fui el jugador más valioso del campeonato. Es muy gratificante ser premiado por los logros individuales, recibir un reconocimiento por los sacrificios del día a día. Me siento muy satisfecho con lo que he logrado, es agradable ser premiado y ver los frutos del esfuerzo. Lamentablemente, a nivel grupal no hemos logrado los objetivos planificados”, indicó el olímpico hondureño.

Obregón Jr. anotó 15 goles en el torneo pasado, en el cual se convirtió en el jugador franquicia de su club. Ante su notable crecimiento en lo futbolístico y el impacto que tuvo en la competencia, el goleador indicó lo siguiente:

“Crecí con la mentalidad de que a donde llegue deseo ser un jugador importante, ser protagonista, el futbolista que destaca siempre donde sea, en cualquier sitio. Por eso trato de prepararme al 100 % para poder obtener esos frutos. Al concluir mi tiempo en Westchester y ahora que pasaré a Brooklyn FC, un nuevo equipo, un proyecto muy importante, iré con toda la ilusión de hacer las cosas muy bien para poder escalar a un nivel mucho más alto”, indicó JC.