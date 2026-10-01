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Noruega de Haaland se complica y cae en Gales por la Nations League

Los noruegos se complican en sus aspiraciones para clasificarse a la siguiente ronda

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 15:29 -
  • Agencia EFE
Noruega de Haaland se complica y cae en Gales por la Nations League

El delantero noruego Haaland no pudo anotar esta vez para su selección.

Gales.

Erling Haaland se quedó sin gol este jueves ante Gales (2-1) en la tercera jornada de la Liga de Naciones y Noruega perdió su segundo encuentro del torneo, con la expulsión de Torbjon Heggem al inicio del segundo tiempo y los goles de Daniel James y Neco Williams, que remontaron el 0-1 de Oscar Bobb.

La primera victoria de Gales, que había sido derrotado en las dos primeras citas tanto por Portugal como por Dinamarca, además sin un solo gol a favor, necesitó una superioridad numérica, carácter y dos goles en Cardiff.

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Primero marcó Noruega, por medio de Oscar Bobb, al minuto 11, con el cambio por lesión posterior de Julian Ryerson, lateral del Borussia Dortmund, pero Gales empató antes del descanso con el 1-1 de Daniel James.

En el inicio de la segunda parte, tras la expulsión de Heggem en los primeros instantes, Neco Williams culminó la remontada y la victoria.

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Noruega y Gales suman tres puntos cada uno en el grupo A4, al igual que Dinamarca, mientras Portugal tiene 9.

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Agencia EFE
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