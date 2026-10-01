Noruega de Haaland se complica y cae en Gales por la Nations League

Gales.

Erling Haaland se quedó sin gol este jueves ante Gales (2-1) en la tercera jornada de la Liga de Naciones y Noruega perdió su segundo encuentro del torneo, con la expulsión de Torbjon Heggem al inicio del segundo tiempo y los goles de Daniel James y Neco Williams, que remontaron el 0-1 de Oscar Bobb.

La primera victoria de Gales, que había sido derrotado en las dos primeras citas tanto por Portugal como por Dinamarca, además sin un solo gol a favor, necesitó una superioridad numérica, carácter y dos goles en Cardiff.