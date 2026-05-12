Neymar recibe noticias: la determinación de Ancelotti previo al Mundial 2026

Brasil.

El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial 2026 que se jugará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, David Ancelotti.

"Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos", explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

La convocatoria de Neymar, de 34 años y jugador del Santos, para la selección de Brasil que acudirá al próximo Mundial se ha convertido en una de las cuestiones más comentadas del país, ya que se le considera un emblema del fútbol brasileño, aunque físicamente no está en su mejor momento.