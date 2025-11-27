Mundial Sub 17: Portugal triunfa y es campeón por primera vez

DOHA, QATAR.

Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó a Austria (1-0) en la final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.

José Mourinho tiene una joya en el filial del Benfica. A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que en cualquier momento podría dar el salto a la elite. No sería extraño que en breve empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.

Suya fue la diana con la que Portugal introdujo en sus vitrinas por primera vez en su historia un Mundial sub-17. La firmó en la primera parte, con incertidumbre y con la intervención del VAR, que decidió a su favor cuando el árbitro consultó si remató en fuera de juego un centro desde la banda derecha de Cunha Duarte.