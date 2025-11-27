Cristiano Ronaldo sorprende con 'nuevo trabajo': hace inesperado anuncio

Cristiano Ronaldo ha dado un paso decisivo fuera del fútbol al convertirse en nuevo accionista de The Way of Warriors FC (WOW FC), la promotora española de artes marciales mixtas donde también participa el campeón hispano-georgiano Ilia Topuria.
La entrada de Ronaldo supone un impulso estratégico para WOW FC, que lo considera un “hito definitorio” para el crecimiento de la compañía y para la proyección global de las artes marciales mixtas.
El astro portugués expresó que las MMA representan valores que comparte profundamente, como la disciplina, el respeto y la resiliencia, pilares que lo motivaron a unirse al proyecto.
Ronaldo destacó que WOW FC está creando “algo único y poderoso”, y afirmó sentirse orgulloso de contribuir al desarrollo y expansión internacional de este deporte en auge.
La promotora ha experimentado un crecimiento extraordinario, con un incremento de más del 400 % en asistencia a sus eventos en comparación con años anteriores.
Además, los espectáculos de WOW FC cuentan con una media de más de 5.000 entradas vendidas por adelantado, reflejando el fuerte interés del público.
La compañía también ha logrado llevar sus eventos a más de 170 países, consolidándose como una marca emergente dentro del panorama mundial de las MMA.
Con la llegada de Ronaldo, WOW FC busca acelerar su expansión global y proyectarse más allá del ámbito deportivo hacia sectores como la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.
Arturo Guillén, presidente ejecutivo de la promotora, calificó la incorporación del portugués como un verdadero “momento histórico” para la organización.
Según Guillén, la confianza de Ronaldo valida todo lo que la promotora ha construido hasta ahora y refuerza la visión de futuro que están moldeando.
Ilia Topuria, campeón del mundo de MMA e inversor en el proyecto, celebró la llegada de Cristiano como un acontecimiento “poderoso” para el deporte.
"Cristiano Ronaldo representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible", sentenció.
El luchador afirmó que esta alianza permitirá llevar las MMA a nuevas alturas y motivar tanto a atletas como a aficionados de todo el mundo.
Con la unión de Ronaldo, Topuria, los atletas de WOW FC y su creciente comunidad global, la promotora se prepara para redefinir el papel de las artes marciales mixtas en la cultura contemporánea.