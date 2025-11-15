  1. Inicio
Mundial Sub-17: Burkina Faso escribe historia y elimina a la favorita Alemania

La selección africana sorprendió al mundo al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Jugadores de Burkina Faso celebrando su clasificación.

 Foto: cortesía.
Qatar.

Alemania ha recibido el gran batacazo de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se juega en Qatar. Este sábado el combinado teutón ha sido enviado a casa por la modesta selección de Burkina Faso.

La modesta selección de Burkina dio el golpe desde el minuto 5 con un tanto de Mohamed Zongo. De ahí en adelante la selección alemana buscó el empate, pero no lo logró.

Lo increíble de todo es que ya con los 90 cumplidos se añadieron 8 más y se jugó hasta los 15, entre que se hacia tiempo y el rival aguantaba para no recibir el empate que nunca llegó.

Mundial Sub-17: Centroamérica dio pena y solo una de Concacaf sigue con vida

Al final la celebración fue muy euforica, ya que los africanos dieron el gran batacazo del Mundial Sub-17, eliminaron a una campeona del mundo como lo hizo México el viernes.

Los aztecas eliminaron a Argentina en los penales y ahora se medirán a Portugal en los octavos de final del torneo que se disputa en Qatar.

Burkina Faso ahora se va a enfrentar a Uganda que este mismo día echó a Senegal del torneo, un duelo insólito en una fase que nadie esperaba.

Mundial Sub-17: México elimina a Argentina de manera increíble

