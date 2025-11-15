Mundial Sub-17: Burkina Faso escribe historia y elimina a la favorita Alemania

Qatar.

Alemania ha recibido el gran batacazo de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se juega en Qatar. Este sábado el combinado teutón ha sido enviado a casa por la modesta selección de Burkina Faso.

La modesta selección de Burkina dio el golpe desde el minuto 5 con un tanto de Mohamed Zongo. De ahí en adelante la selección alemana buscó el empate, pero no lo logró.

Lo increíble de todo es que ya con los 90 cumplidos se añadieron 8 más y se jugó hasta los 15, entre que se hacia tiempo y el rival aguantaba para no recibir el empate que nunca llegó.