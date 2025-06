Exjugador francés arremete contra Messi: "Él no respetaba a nadie en el PSG"

Estados Unidos.

Lionel Messi confesó en muchas entrevistas que sus últimos meses en París fueron difíciles, y que para él fue muy difícil adaptarse al club francés después de jugar en el Barcelona toda su carrera.

En las últimas horas, unas declaraciones de un exjugador del PSG han salido a la luz con respecto al duelo que tendrá el Inter Miami ante los parisinos.

El francés Jérôme Rothen no tuvo piedad con Lionel Messi y sus declaraciones están dando de qué hablar. El actual comentarista dijo que pide que golpeen a Messi eliminándolo del torneo.

"¿Una revancha? No sé cómo llamar a este partido. Pero qué historia tan bonita. No pensábamos que terminaría así. Incluso Messi pensaba que terminaría muy lejos del Paris Saint-Germain. Mala suerte, primera gran competición y primera edición del Mundial de Clubes, te encuentras con el Paris Saint-Germain, el campeón de la Champions League, enfrentándote. Pero es la mejor manera para los parisinos y para el Paris Saint-Germain de demostrarle a Messi que somos mejores desde que se fue", afirmó.

Me encanta esto porque decidí no venir a París para los Juegos Olímpicos. No vino porque lo iban a silbar y se hizo pis encima, no vino. Al menos habrá una oportunidad en Estados Unidos...".

Y para cerrar concluyó diciendo lo siguiente: "¿Por qué dice que te echaron y que el club no te respetó? Él no respetaba a nadie en el club y menos a los franceses, porque estuvo en el banco de suplentes hasta febrero. Fue tan valiente que tuvo que irse al otro lado, a Estados Unidos, para desmantelar el Paris Saint-Germain y Francia. Dice que su familia no era feliz. Vivían en Neuilly, en una casa de 500 metros cuadrados, protegidos de todos y con un colegio privado para sus hijos. ¿Y cree que allí estaba jodido?