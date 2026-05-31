Mundial 2026: Uruguay anuncia a sus 26 convocados para la Copa del Mundo

Otros futbolistas destacados que aparecen son el lateral Mathías Olivera y los centrocampistas rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Manuel Ugarte, así como también el atacante Darwin Núñez.

El central de Barcelona Ronald Araujo y el de Atlético de Madrid José María Giménez también forman parte de la primera convocatoria que no cuenta con el delantero Luis Suárez desde que la Celeste regresó en Sudáfrica 2010 a las Copas del Mundo.

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde encabeza la lista de veintiséis convocados por el seleccionado Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en el Mundial 2026 que iniciará dentro del Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Mientras tanto, el portero Fernando Muslera, quien en el año 2024 había dejado la selección y en 2026 regresó a defenderla, jugará su quinto Mundial y de esta forma se convertirá en el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo.

Atrás quedarán con cuatro Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani , Diego Godín y Martín Cáceres, mientras que Giménez llegará a la cuarta en esta oportunidad.

Para su tercer Mundial como entrenador y su primero al frente de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa optó por una lista con ocho defensores, doce centrocampistas y extremos y tres centroatacantes.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudita en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo , la Celeste se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

- Lista de convocados de Uruguay para el Mundial:

Porteros: Santiago Mele (Monterrey-MEX), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG) y Sergio Rochet (Internacional-BRA).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Matías Viña (River Plate-ARG) y Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA).

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Rodrigo Zalazar (Braga-POR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG) y Federico Valverde (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (América-MEX), Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA) y Federico Viñas (Real Oviedo-ESP).