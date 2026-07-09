"Sueño con marcar el gol de la final del Mundial; de chilena y a la Argentina de Messi"

Estados Unidos.

Gavi, centrocampista de las selección española, aseguró que la Selección de España sigue viva en el Mundial 2026 gracias a la fuerza del grupo y revela el gran sueño que tiene en esta Copa del Mundo.

“Estamos todos juntos, nuestra fortaleza es el grupo. Llevamos desde que el míster debutó en la absoluta casi es el mismo grupo. Ganamos la Liga de Naciones, la Eurocopa, llegamos a la final de la Liga de Naciones y estamos en cuartos de un Mundial después de muchos años. Estamos todos juntos y cada uno aporta su granito de arena. Estoy tranquilo. Confío en el equipo y en que vamos a dar lo mejor de nosotros, de aquí a la final, espero”, señaló.

Además, destacó el buen ambiente que se vive en la selección española. “Es importante que todos tengamos las cosas claras, juguemos o no juguemos. Somos una selección y hay que representar al país de la mejor manera. Hay que aportar nuestro granito de arena siempre. Eso es lo importante. Hay que estar todos unidos”, declaró.

“Estamos todos muy unidos y nos hacemos muchas bromas en los entrenamientos, lo que no quita que cuando tengamos que competir, compitamos. Estamos muy unidos y felices”, completó.