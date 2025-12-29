  1. Inicio
Estados Unidos y México toman decisión pensando en la seguridad para el Mundial 2026

La justa mundialista será del 11 de junio al 19 de junio del 2026.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 19:26 -
  • Agencia EFE
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.
Washington, Estados Unidos.

Representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) de México, así como del Comando Norte de Estados Unidos, sostuvieron una reunión técnica para robustecer las capacidades de seguridad durante los eventos asociados a la Copa Mundial de 2026.

De acuerdo con una publicación de la Sedena difundida este lunes en la red social X, el encuentro se realizó del 15 al 19 de diciembre en instalaciones de la propia dependencia.

La Secretaría de la Defensa detalló que esta reunión formó parte de la sesión técnica de la Junta de coordinación entre ambos países, un espacio que —según la institución— se alinea con la Visión Estratégica Mutua de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre México y Estados Unidos desde 2016.

Durante la reunión, los integrantes evaluaron las actividades programadas para 2026, con énfasis en la coordinación operativa y en el fortalecimiento de procedimientos para mejorar la respuesta conjunta ante escenarios relativos a la Copa Mundial 2026.

En su mensaje, la dependencia señaló que la actividad busca “afianzar procedimientos de cooperación” y el uso de “sistemas integrados de comunicación” para consolidar capacidades durante los eventos de la Copa Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

“Los integrantes de la Junta evaluaron las actividades programadas para el año 2026, afianzaron procedimientos de cooperación y el empleo de sistemas integrados de comunicación para consolidar las capacidades de seguridad durante los eventos de la Copa Mundial 2026”, detalló en su nota.

La Sedena añadió que la participación de ambos países “mejora los procedimientos de cooperación” y contribuye a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, bajo “principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos”, sin detallar acuerdos específicos, calendarios operativos o alcances adicionales derivados del encuentro.

Agencia EFE
Agencia EFE
