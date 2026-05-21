Honduras ya tiene rivales: duro grupo en el Mundial Sub-17

Doha, Qatar

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras conoció este jueves 21 de mayo a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, torneo en el que la Bicolor buscará hacer historia y avanzar a la siguiente ronda.

La Copa del Mundo juvenil masculina, que celebrará su edición número 21, se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar y contará con la participación de 48 selecciones por segunda ocasión bajo el nuevo formato implementado por la FIFA. Además, Portugal llegará como vigente campeón del certamen.

El sorteo oficial se llevó a cabo este día en Zúrich, Suiza, donde el combinado hondureño conoció el camino que tendrá en la fase inicial de la competencia.