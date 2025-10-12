La 'MSN' podría volver: Messi, Suárez y Neymar, más cerca del reencuentro

Miami, Estados Unidos.

Hablar de la “MSN” es recordar uno de los tridentes ofensivos más temibles que el fútbol moderno haya visto. Se trata de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, quienes marcaron una época dorada en el FC Barcelona y una de las mejores de la historia.

La MSN era: talento, velocidad y una conexión casi telepática que deslumbró al mundo entre las temporadas 2014-15 y 2016-17. En ese periodo, el tridente fue sinónimo de espectáculo y títulos, dejando cifras históricas que aún hoy resultan difíciles de igualar.

El final de aquella etapa llegó en el verano de 2017, cuando Neymar decidió emprender una nueva aventura en el Paris Saint-Germain. Su partida rompió uno de los tridentes más efectivos en la historia del club catalán, y aunque en los años siguientes circularon múltiples rumores sobre un posible regreso del brasileño al Barça, el esperado reencuentro nunca se concretó.