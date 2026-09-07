Mourinho previo al debut en Champions: "He tenido lo mejor y lo peor en este estadio"

Madrid, España.

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, recuperó este lunes su famoso “¿por qué?”, que usó el 27 de abril de 2011 para criticar la actuación arbitral tras perder 0-2 ante el Barcelona en la ida de las semifinales de la Champions League 2026-2027, para cuestionar la no repetición del penalti que Kylian Mbappé falló ante el Betis el pasado viernes. Mourinho no fue preguntado directamente por ello pero quiso dejar su mensaje. “No quiero hablarte del criterio arbitral. Perdona porque voy a escapar de tu pregunta y responder de otro modo, pero esta pregunta no me ha llegado y voy a ir en esa dirección. Hemos perdido contra el Betis porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo tuvo. Punto. Pero, el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? ¿No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o porque el VAR no ha querido? Esta es una cuestión que, a mí como entrenador del Real Madrid, la gente responsable me pudiera responder”, dijo en rueda de prensa. "Si el VAR no ha mandado repetir el penalti porque no conocen el reglamento tienen que irse a casa y si es porque no han querido es peor aún. Y, una tercera. ¿Por qué no han llamado al árbitro a revisar la acción del monitor? Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no sabían el reglamento”, continuó.

“Dentro de un tiempo va a pasar que en una situación igual el penalti se va a repetir. Y quiero dejar muy claro que no hemos perdido por esto, porque podíamos haber fallado el penalti, pero me gustaría saber porqué el penalti no se ha repetido. Me gustaría que me respondiera la gente que tiene responsabilidad”,completó. Y Mourinho siguió su crítica al arbitraje enfocado en la amarilla que recibió Vinicius tras acabar el partido, cuando el capitán del Real Madrid se dirigió al colegiado, Alejandro Hernández, para pedir explicaciones sobre sus decisiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Otra cosa, que no tiene que ver con el resultado, es porqué el capitán del Real Madrid tiene amarilla antes de llegar a hablar con el árbitro. Nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de, educadamente y sin ser agresivo, acercarse al árbitro para tener algún tipo de explicación”, apuntó. Un Mourinho que elevó su tono en la crítica al arbitraje recordando aquella comparecencia de prensa de 2011 tras la expulsión de Pepe frente al FC Barcelona. “¿Por qué? ¿Por qué? Obrevo, Stara, Bussaca, Frisk, De Becklere, Stark. ¿Por qué en cada semifinal pasa lo mismo. Es un equipo fantástico... pero, ¿por qué cada año? No sé si será la publicidad de UNICEF, Villar que se lleva muy bien con la UEFA o es que son muy simpáticos. Enhorabuena por todo lo que han conseguido. Los otros no tienen ninguna posibilidad”, fue la reflexión de Mourinho que quedó en el recuerdo de sus ruedas de prensa.