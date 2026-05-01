La inesperada respuesta de Mourinho sobre sustituir a Arbeloa en el Real Madrid

Lisboa, Portugal.

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este viernes que "nadie" del Real Madrid le ha contactado para plantear una posible vuelta al banquillo del equipo español.

"Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el fútbol como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid", respondió Mourinho durante la rueda de prensa previa al partido que su equipo, segundo en la Liga de Portugal, disputará este sábado contra el Famalicão, quinto en la tabla.

Mourinho, que entrenó al equipo merengue entre 2010 y 2013 y que acumula títulos en España, Inglaterra, Italia y Portugal -entre ellos dos de Champions League, una con el Porto y otra con el Inter de Milán-, se expresó así al ser cuestionado sobre los rumores de una posible marcha a la capital española.

Al ser preguntado también sobre su renovación en el Benfica, el técnico se limitó a recordar que le queda un año de contrato con los lisboetas.