Motagua hace denuncia contra Marathón previo a la final de ida

Tegucigalpa, Honduras.

Luego que se conociera que la Marathón determinó que los seguidores de Motagua tienen que ingresar a la localidad de preferencia, el sector más costoso del Estadio Morazán, algo que no ha gustado y que consideran como falta de deportividad dentro del entorno azul.

A pocas horas de definirse el tema de seguridad y la venta de la boletería para el partido de ida de la gran final, la directiva de Motagua se encuentra preocupada por las actitudes de los dirigentes de Marathón ya que considera que están actuando de manera hostil contra sus aficionados.

Frente a esta situación el presidente de Motagua, Pedro Atala, ha reaccionado ya que considera innecesario fomentar el odio y la hostilidad de cara un partido tan importante.

"Es un simple partido de fútbol, no es preciso intimidar a nuestra gente y fomentar el odio".

Además, la directiva de Motagua no entiende la razón por la cual no se les invitó al desarrollo del congresillo de seguridad, donde siempre se cuenta con representantes de ambos clubes.

Ante esta situación y viendo la postura que ha tomado la directiva de Marathón, Atala afirmó que tomará sus medidas para el partido de vuelta en el estadio Nacional Chelato Uclés.

"Frente a este escenario nos vemos en la obligación de no dejar ingresar seguidores de Marathón que luzcan los colores oficiales del club".

Marathón y Motagua se miden este jueves a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula por el partido de ida de la gran final, la vuelta se juega el domingo en Chelato Uclés de Tegucigalpa.