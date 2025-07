¿Por la cancha? Motagua señala causas de la derrota ante Génesis PN

La Paz, Honduras.

¿A qué se le atribuye la derrota del Motagua?

"Si ustedes vieron, tuvimos muchas situaciones de gol, no las pudimos concretar. Tuvimos distracciones en el balón parado y ahí se dio la balanza del resultado por dos situaciones de balón parado. Ante este tipo de cancha pequeña, es importante el tema del balón parado, pero no se pude, hay que masticar la bronca y a pensar en el Verdes por Copa Centroamericana.

¿Qué sensaciones deja?

"Yo creo que nadie espera un arranque donde se pierden los tres puntos siempre la idea es poder iniciar con los tres puntos. Lastimosamente cometimos errores que nos costaron el partido".

¿La cancha es excusa?

"No estoy diciendo que no podemos jugar en esta cancha, todos vamos a jugar en esta cancha, estoy diciendo que cuando es pequeña o angosta, esas jugadas de balón parada o rebotes le dan a los equipos mayor atención, no estoy en contra de la cancha".