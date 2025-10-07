Molestia en Selección de Honduras por drone previo al duelo ante Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.

En esa primera sesión, donde Rueda Rivera contó con todos sus legionarios a excepción de Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas , hubo molestia en el cuerpo técnico de la bicolor hondureña por un drone que sobrevoló el estadio Morazán mientras realizaban los entrenamientos.

Es el caso en el partido que Honduras encarará como local ante su similar de Costa Rica del próximo jueves a las 8:00 de la noche en el mítico estadio Morazán de San Pedro Sula, recinto donde la selección catracha de Reinaldo Rueda realizó su primer entrenamiento pensando en los ticos.

En las eliminatorias mundialistas nadie quiere dar ventajas ni tampoco dejar pasar algún detalle, menos en un partido de trascendencia donde podría irse encaminando un equipo a la Copa del Mundo.

Esa acción incomodó a Reinaldo Rueda y al resto de la delegación catracha por lo que se ha estado investigando quién tuvo el atrevimiento de volar este aparato que irrumpió la intimidad de la Bicolor y que para sorpresa del seleccionador no era ni de la Federación de Fútbol de Honduras ni de la prensa catracha.

Las sospechas se centran en la prensa de Costa Rica que ya está afincada en territorio hondureño y que, sin autorización alguna, habría sobrevolado un drone, aunque no es una información confirmada hasta el momento. Sin embargo, eso ha provocado que el entrenamiento de este martes se realice completamente a puertas cerradas.

El sobrevolar un drone sin autorización podría meter a problemas a las Federaciones de fútbol, ya que si se eleva una queja ante FIFA, eso podría obligar hasta a la resta de puntos de países que irrumpan entrenamientos de sus rivales en competencias oficiales.

Honduras y Costa Rica jugarán un partido trascendental este jueves el cual puede inclinar la balanza para obtener el boleto al próximo Mundial de United 2026, por lo que ninguna selección busca dar un centímetro de ventaja a su rival.

Los ticos llegarán este miércoles a San Pedro Sula, sede del partido, bajo gran hermetismo, pues hasta ahora afirman que no darán declaraciones previo al juego ni harán reconocimiento de cancha del estadio Morazán el cual estará repleto de aficionados hondureños.