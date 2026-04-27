Modric fue operado de emergencia y dice adiós a la temporada, ¿jugará el Mundial 2026?

Milán, Italia.

El centrocampista croata del Milan, Luka Modric, fue operado este lunes con "éxito" de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió durante el partido del domingo contra el Juventus de Turín, según informó el club milanés.

En un comunicado, el AC Milan da por concluida la temporada del croata en la Serie A antes del final oficial, el próximo 24 de mayo. "El club le desea una pronta recuperación de cara a la Copa del Mundo", reza la nota.

Modric sufrió el domingo una fractura en el pómulo izquierdo durante el partido contra el Juventus que le ha obligado a pasar por quirófano a sólo mes y medio del inicio del Mundial.

La operación fue "un éxito total", según el club milanés.