Falero deja mensaje previo al Olimpia-Real España; ¿Benavídez descartado?

Valoraciones previo

Es un buen compromiso, contentos con el nivel deportivo, me encierro, porque estamos teniendo grandes incovenientes y entre todos lo estamos sacando adelante. Entonces, esa unidad me da tranquilidad de que podamos llegar adelante el resultado.

¿Qué inconvenientes?

Bastantes inconvenientes, estamos solos, pero contra todos vamos a dejar lo mejor posible para que un equipo grande como Real España dispute un partido tan importante como el que se va a realizar ante Olimpia.

Lo importante es pasar jugando bonito o feo

El fútbol tiene esas cosas, no siempre gana el mejor, pero nosotros estamos convencidos que si hacemos un buen partido, el resultado está al alcance de la mano. Tenemos una idea de juego que hemos tratado de implantarla, nos ha dado resultado en varios partidos, en otros no. Creemos que si jugamos mejor que Olimpia, evidentemente tenemos más posibilidades. No somos tontos, sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil, de local, con un estadio lleno, pero hay plena confianza en los jugadores, en la gente de sanidad, en la administración.

Sobre Jhow Benavídez

Jhow viene golpeado, está en duda, está haciendo un esfuerzo bárbaro y confiamos en que va a llegar.

¿El mismo 11 ante Olimpia?

Trataremos de llegar con los mejores, los que se encuentren en mejor momento, vamos a esperar hasta lo último si trabajamos varias posibilidades, tenemos golpeados, todos están con ganas de jugar y de demostrar que el jugador de fútbol no solo juega por orgullo, sino compromiso.